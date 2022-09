Cristiano Iovino parla di Ilary Blasi, questa volta racconta come l’ha conosciuta

Cristiano Iovino è l'uomo con cui Ilary Blasi ha tradito Totti? Il personal trainer racconta come l'ha conosciuta

Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary Blasi, parla per la seconda volta ma questa volta dice davvero qualcosa in più. Indicato da parte del gossip come l’ipotetico uomo con cui Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti il personal trainer aveva risposto all’Adnokronos senza dire molto. Aveva semplicemente commentato di aver letto dei pettegolezzi ma che era una cosa che non gli interessava. Una risposta che aveva fatto pensare a molti a una conferma, perché non c’era smentita. Adesso ha aggiunto altro, per la prima volta Iovino si espone, tirato in causa è giusto che lo faccia.

Il presunto amante di Ilary Blasi rilascia una nota all’Ansa

E’ evidente che non abbia voglia di aggiungere altri pettegolezzi, sembra davvero non gli interessi parlarne e infatti ha solo chiarito la sua posizione e l’ha fatto rilasciando una nota all’Ansa.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo” non poteva esserci un comunicato più preciso ma c’è anche altro.

Iovino conosce Ilary Blasi ma spiega il loro rapporto, praticamente inesistente: “Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”. Quindi, non sono nemmeno amici Ilary e Cristiano ma si conoscono perché lei è amica di conoscenti comuni. Il gossip non si spegne, si continua a parlare del divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi ma Cristiano Iovino non ha alcuna intenzione di farsi tirare dentro, anche se c’è chi l’ha fatto. Totti non ha mai fatto il suo nome, il gossip sì. Quasi tutti continuo a parlare dell’ex coppia, ognuno ha qualcosa da dire, pochi evitano.