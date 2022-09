Il presunto amante di Ilary Blasi risponde ma non smentisce il pettegolezzo

La risposta del presunto amante di Ilary Blasi ma soprattutto ecco chi sarebbe l'uomo indicato da Totti

Totti non ha fatto nomi parlando dell’uomo con cui Ilary Blasi l’avrebbe tradito ma ovviamente in molti hanno fatto di tutto per scoprirlo. Tra i vari nomi è saltato fuori anche quello di Cristiano Iovino. Ormai sono mesi che l’Italia si appassiona alla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e i contorni non mancano. Per la prima volta Iovino ha parlato ma non ha detto molto e il suo non smentire il presunto flirt con la conduttrice sta innescando la continuazione del pettegolezzo. Il suo nome era già nell’aria ma il personal trainer e Pr non aveva mai detto nulla, questa mattina invece ha risposto all’Adnkronos. La domanda era ovviamente sull’intervista di Totti: è lui l’uomo di cui parla l’ex calciatore? La risposta di Cristiano Iovino non ha soddisfatto tutti o forse ha sodisfatto fin troppo.

La risposta dell’uomo con cui Ilary Blasi avrebbe tradito Totti

Ovviamente ci limitiamo a riportare ciò che Totti ha raccontato nella sua intervista al Corriere della Sera e i pettegolezzi che girano intorno questa separazione così clamorosa e dolorosa. Come sempre solo i diretti interessati conoscono la verità. Adesso però conosciamo anche la risposta di Cristiano Iovino: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”.

Poche parole da parte del personal trainer, troppo poche forse. Gli altri presunti flirt tirati fuori dal gossip sono stati smentiti dagli altri presunti e assurdi amanti, ma lui non ha smentito. Ovvio, non ha nemmeno confermato ma adesso tutti vogliono sapere tutto. Totti ha rivelato che l’uomo con cui Ilary l’avrebbe tradito “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”. E lui ha quasi 36 anni, personal trainer muscoloso e girovago, ipertatuato, ma soprattutto nelle vecchie foto sul suo profilo social si vedono tatuati sul braccio sinistro, dove ora spunta un dragone, la scritta “Audere semper” e un teschio con una rosa in bocca, tutti simboli della ‘X Mas’, il corpo militare indipendente della Repubblica fascista di Salò.

E’ personal trainer di molti vip e nel suo passato c’è una storia d’amore con Sabrina Ghio, con Alessandra Ferrara, con Zoe Cristofoli. Ilary Blasi continua a tacere ma i pettegoli no.