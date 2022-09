Fabrizio Corona avverte: “Caro pupone cara caciottara è arrivato il momento della verità” e promette rivelazioni scottanti

Fabrizio Corona scatenato sui social promette rivelazioni shock su Ilary e Totti: tutta la verità dall'inizio di un matrimonio che sarebbe stato una montatura

Prontissimo e sul pezzo, Fabrizio Corona non si lascia scappare l’occasione per dire la sua su quello che sta succedendo in queste ore, dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della sera. Come molti ricorderanno, tra Corona e Ilary c’è un conto in sospeso, con una forte discussione che si è accesa durante la partecipazione dell’ex re dei paparazzi a una puntata del Grande Fratello VIP. I due avevano fatto capire che tra loro c’era un conto in sospeso, che Corona aveva lanciato una fake news poco prima del matrimonio di Ilary, una notizia che l’aveva fatta soffrire. Insomma se le erano cantante in diretta ma, visto che era casa di Ilary quella del GF VIP, Corona non aveva avuto modo di replicare come avrebbe forse voluto. Oggi però, ha di nuovo qualcosa da dire. Tocca di nuovo a lui parlare, lui che scrive che il mondo del gossip lo annoiava ma che in questa calda, caldissima giornata, si è riaccesa quella luce, quella che potrebbe portarlo a rivelare cose che ha taciuto. Sarà questo che ha voluto dire con le sue storie sui social? “Il mio telefono da questa mattina sta bollendo, così ho deciso che una dichiarazione questa volta, la rilascerò anche io” ha detto Corona nelle sue storie sui social.

Corona pronto a fare rivelazioni shock?

Corona ha detto di essere pronto a parlare, visto che in passato è stato letteralmente cacciato da una trasmissione televisiva, e il riferimento a quella puntata del Grande Fratello VIP è chiaro. Poi ha definito la Blasi “collezionista di Rolex”. E dopo le parole di Totti nella sua intervista è palese che si farà una lunga, lunga ironia su questa vicenda.

“Preferisco il tema regina di Ladispoli che Regina Elisabetta, This is my game” ha continuato sui social Corona. E poi il lungo post sui social.