Francesco Facchinetti si rifiuta di parlare di Ilary e Totti in radio: “Piuttosto perdo il posto”

Francesco Facchinetti lascia il programma radiofonico che stava conducendo: si rifiuta di parlare di Ilary Blasi e Totti

A quanto pare è uno dei pochi italiani a cui non interessa dire la sua sull’argomento, eppure tutti hanno una opinione su quello che è accaduto tra Ilary Blasi e Francesco Totti e su chi abbia la colpa. Ma Francesco Facchinetti ( che tra l’altro oggi è stato anche ospite di Oggi è un altro giorno in tv) ai microfoni di Radio 105 (dove conduce la trasmissione Kaos) si è rifiutato di parlare del tema.

A raccontare cosa è accaduto nel dettaglio è stato il sito de Il Messaggero che ha ripercorso la storia. “Piuttosto che parlare dell’argomento più in voga ha deciso di abbandonare lo show finendo nei guai”, ha scritto il sito. Nel dettaglio Francesco Facchinetti avrebbe detto: “Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto!“, lasciando così la diretta. Una scenetta immaginiamo, visto che di certo l’imprenditore sapeva bene che non avrebbe rischiato il posto. In ogni caso ha preso una posizione ben precisa e nelle ore successive, sui social, ha anche spiegato perchè ha deciso di non commentare i fatti.

Francesco Facchinetti non vuole parlare di Totti e Ilary Blasi

Probabilmente Facchinetti, che ha alle spalle una separazione e che cerca di avere grande armonia nella sua famiglia allargata, sa che cosa significa affrontare una separazione e ha deciso di non mettere becco in questa situazione. E infatti, quando la notizia ha iniziato a prendere piede sul web, Facchinetti ha commentato: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto. Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti“.