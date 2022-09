E’ finita tra Vera Gemma e Jeda: l’annuncio

Nello studio di Oggi è un altro giorno, Vera Gemma ha annunciato di essere single ma non nomina il suo ex Jeda

Annuncio prima dell’ora della pennichella oggi su Rai 1...E’ finita tra Vera Gemma e Jeda. L’attrice, che oggi è stata ospite nello studio di Oggi è un altro giorno per parlare del premio vinto al Festival del cinema di Venezia, ha parlato anche della sua vita privata. Il suo fidanzato, era diventato noto, più che famoso, almeno per il pubblico di Canale 5, durante l’avventura in Honduras. Vera Gemma era partita come naufraga mentre Jeda era rimasto in Italia a rappresentarla nello studio dell’Isola dei famosi, dove aveva stretto un bel feeling con la conduttrice Ilary Blasi, che ha più volte scherzato anche su una loro possibile relazione. Tra Jeda e Vera Gemma c’era una notevole differenza di età ma i due avevano sempre dichiarato che non era un problema, che non c’era nessun ostacolo a questo amore. Ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato e oggi nello studio di Serena Bortone, Vera Gemma, si è dichiarata single.

E’ finita tra Vera Gemma e Jeda che non viene però nominato

Non deve essere finita benissimo tra i due visto che nella puntata di Oggi è un altro giorno di cui è stata ospite, Vera Gemma non ha neppure fatto il nome del suo ex. “Io innamorata? Adesso sono in pausa”, ha esordito Vera Gemma, confermando la rottura “per la prima volta nella mia vita sono sigle.”

L’attrice è concentrata sui progetti per il futuro: “Adesso penso al lavoro, a portare il film in giro, viaggiare per il mondo e concentrarmi su di me. Poi dico sempre così e alla fine ci casco sempre. Comunque ora sto bene così.” In ogni caso non smette di credere all’amore tanto che non esclude anche la possibilità di sposarsi per la terza volta. Mai dire mai.

Guardandosi invece alle spalle racconta: : “Ho avuto storie con un paio di donne però ho capito che mi piacciono gli uomini.” Poi ha aggiunti: “Ero in fase di sperimentazione, di una mi sono anche innamorata ma preferisco gli uomini e la loro stupidità. Con le donne è davvero pesante, la loro gelosia, le donne sono psicologicamente complesse… due donne è davvero troppo!”.