Michelle Hunziker sempre più vicina a Tomaso Trussardi: tre gli indizi

Ecco cosa sta accadendo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi mentre Giovanni Angiolini va via

Che novità ci sono tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Loro tacciono e il gossip informa che i due ex sono sempre più vicini e Odino non è più l’unico indizio. Michelle Hunziker non toglie più l’anello con rubino che le ha regalato l’ex marito, il gioiello è sempre bene in vista sui social ma non è l’unico indizio di un sempre più evidente ritorno di fiamma. Anche Odino sembra sempre più presente in casa con Michelle e le bambine ma negli stessi giorni è anche con Tomaso Trussardi. Inoltre, c’è un indizio che riguarda Giovanni Angiolini. Nei giorni scorsi il bel medico chirurgo sembrava dedicare alla conduttrice e showgirl una canzone d’amore e un’intervista di Giorgio Armani in cui parla in modo vero e profondo dell’importanza dell’amore per tutti. Dopo queste dediche d’amore è accaduto qualcosa.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si seguono sui social

Dicono che abbiano smesso di seguirsi sui social ma qui c’è qualche dubbio perché c’è chi sostiene che abbiano sempre evitato di apparire anche solo con un like. In ogni caso sembra che Angiolini debba davvero dimenticare per sempre Michelle. Nei suoi viaggi per lavoro non c’è più nessun incontro con lei. La loro è stata una bellissima storia d’amore ma è semplicemente finita.

Tomaso Trussardi non si è mai fatto beccare con una nuova compagna, gli sono stati attribuiti dei flirt ma niente di reale. C’è infine una frase della Hunziker che fa sorridere tutti, è un suo commento di poco fa su Instagram. Michelle Hunziker è seduta sul divano, comodissima, in tuta, i suoi cani sono con lei, giocano tutti sul divano, c’è anche Odino. E’ la piccola Lilly che tiene testa a Leone e Odino e la showgirl non fa che rider sorpresa ma non troppo: “Come una donna riesce a tenere a bada due maschi” una battuta ovviamente senza alcun riferimento.