Tomaso Trussardi parla di silenzio: le sue parole sono per Eros e Michelle?

Poche volte Tomaso Trussardi sui social si lascia andare ad esternazioni che sembrano rivolte alla sua vita privata e questa volta sembra che la sua citazione arrivi dopo l’intervista di Aurora Ramazzotti. C’è chi pensa che la frase di Trussardi sia rivolta al video di Eros Ramazzotti a cui hanno partecipato Michelle Hunziker e la figlia, c’è chi pensa altro. Forse non sapremo mai cosa c’è dietro la frase che Tomaso Trussadi ha preso in prestito dal brano Miserere di Zucchero ma il gossip e i follower un’idea se la stanno facendo. Poche ore fa tra le storie di Instagram di Trussardi è apparso il colore nero con la citazione: “A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo”. Il brano è Miserere e Tomaso ricorda l’interpretazione di Zucchero in coppia con Luciano Pavarotti. A chi è rivolta la frase della nota canzone?

Tomaso Trussardi contro Eros e Michelle?

Nella sua intervista al Corriere della Sera Aurora Ramazzotti non cita mai Tomaso ma sembra chiaro il riferimento a lui quando parla dell’ultimo anno, delle tante cose che sono cambiate e della ritrovata amicizia tra i suoi genitori.

Sarà questo che ha fatto scattare in Tomaso Trussardi la voglia di scrivere un messaggio velenoso o forse il video di Ama in cui Eros canta e balla felice con l’ex moglie e la loro figlia? Magari potrebbe riferirsi solo al cantante, forse non apprezza le sue canzoni. Insomma, chi legge il gossip e chi segue i protagonisti sui social prova ad immaginare cosa ci sia dietro quella frase, quel silenzio che sarebbe migliore della musica, a volte.

Ancora una volta viene data al gossip la possibilità di immaginare chissà cosa, anche gelosie, incomprensioni. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti però non hanno mai detto nulla, non hanno mai risposto se non con il loro amore ritrovato, un amore diverso ma sempre amore.