Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano pubblicano la prima foto di coppia: cosa è cambiato?

Una foto di coppia e un cuore nero ma è vero amore tra Cosmary e Nunzio?

Da Amici a Striscia la notizia c’è una storia d’amore che sembra andare oltre: Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano pubblicano una foto di coppia. E’ così che ufficializzano il loro amore? Nelle storie di entrambi uno scatto abbracciati e un cuore nero. E’ il ballerino a pubblicarla, la nuova velina mora di Striscia la notizia sembra felice dell’annuncio. E’ da settimane che il gossip parlava del legame speciale tra i due ex alunni di Amici ma le voci di un flirt non trovavano grandi conferme nelle parole dei protagonisti. Cosa è cambiato adesso? Alla vigilia di nuovi importanti impegni di lavoro c’è il desiderio di ufficializzare questo rapporto? E’ la prima Instagram Story di coppia, la prima azione romantica ed è lui ad avere rotto gli indugi con quell’abbraccio stretto e il cuore nero.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli insieme sui social

Per molti la foto pubblicata poco fa da entrambi sui rispettivi profili social è il dolce annuncio che i fan attendevano, altri meno. Stanno insieme, sono una coppia, ma fino a quando? Stretti in un abbraccio col quel cuore nero scelto da entrambi. Su Twitter i fan parlano di relazione ufficiale, importante ma solo poco tempo fa Nunzio Stancampiano aveva rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini per “Dimmi di te” in cui appariva reticente nel parlare d’amore.

“Non mi va di parlare dell’amore, anche perché sono un po’ scettico. Per l’esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l’amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa” questo solo tre settimane fa, oggi tutto è cambiato e si parla d’amore.