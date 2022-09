Quanto amore nelle dediche di Cristian e Chanel per papà Francesco Totti

Sono dolcissimi gli auguri che Cristian e Chanel Totti hanno fatto via social al loro amato papà

46 candeline da spegnere oggi per Francesco Totti. E nel giorno del suo compleanno, non potevano arrivare dediche più belle da parte dei suoi figli. Nella sua intervista al Corriere della sera, Totti ha ribadito di aver preso delle scelte nel bene dei suoi ragazzi, che sono la cosa più importante della sua vita e per questo, è stato anche molto criticato ( una intervista in cui si parlava in modo forte della mamma di Cristian , Chanel e Isabel non sembrava la cosa migliore da fare). E nelle ultime settimane anche le mosse social dei figli di Totti sono finite sotto ai riflettori. Christian e Chanel sono grandi e si esprimono come meglio credono anche sui social; per questo spesso, le parole dei due ragazzi, diventano anche tema di dibattito. Oggi però c’è solo amore, tanto amore per papà Francesco Totti nel giorno del suo compleanno.

Tutto l’amore dei figli di Totti con le dediche per il suo compleanno

Sono davvero piene zeppe d’amore le dediche che i figli di Francesco Totti hanno fatto al loro amato papà nel giorno del suo compleanno, a dimostrazione che per i ragazzi, quello che succede tra gli adulti, non cambia la situazione e il rapporto padre-figli. “Auguri vita mia, ti amo da morire” sono queste le parole di Cristian, primogenito di Totti e Ilary che ha postato una bellissima foto in cui è allo stadio, insieme a suo padre, nel giorno all’addio al calcio. E altrettanto amore arriva dalla dedica per il compleanno della bellissima Chanel che ha speso dolci parole per suo padre. “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo da morire” ha scritto la figlia di Totti sui social, nel giorno del compleanno del suo amato papà. Parole davvero speciali che renderanno sicuramente l’ex capitano della Roma un papà fiero e orgoglioso.