Scoppia un’altra coppia: Alessia Marcuzzi e Paolo hanno divorziato

E' finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: i due hanno deciso di divorziare

Una notizia inaspettata. Negli ultimi mesi infatti, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sembravano vivere in modo sereno la loro relazione, nonostante le crisi passeggere. Un matrimonio che aveva resistito anche alle tantissime voci e ai pettegolezzi ( uno su tutti, ricorderete, il presunto tradimento di Alessia Marcuzzi ai danni di suo marito con Stefano de Martino, sempre smentito). Ai periodi di crisi si erano alternati quelli di forte unione e la Marcuzzi aveva spesso parlato del rapporto con suo marito senza però mai far capire che ci fossero delle crepe. La conduttrice, ha affidato a un comunicato Ansa la notizia. E’ tutto ufficiale quindi e ha anticipato i media che questa volta, non erano a quanto pare sul pezzo.

“Il matrimonio è finito, ma la nostra famiglia continuerà a esistere” ha fatto sapere la conduttrice nel comunicato stampa che è stato pubblicato oggi pomeriggio sul sito dell’Ansa.

Paolo Calabresi e Alessia Marcuzzi si sono lasciati

I due hanno quindi comunicato attraverso il comunicato stampa congiunto, la fine del loro matrimonio lasciando ben intendere che i rapporti sono molto sereni e che ci saranno l’uno per l’altro. Non solo, spiegano anche che dopo anni di unione non si può cancellare tutto e che per questo motivo, i figli nati da altre relazioni, potranno comunque sempre contare sul reciproco affetto. Parole che ci danno quindi l’idea di un matrimonio finito ma di un rapporto civile e di grande affetto tra Alessia e quello che sta per diventare il suo ex marito.

Si legge sul sito dell’Ansa: “La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Al momento nessun commento social da parte della conduttrice che aveva postato le ultime foto in compagnia di suo marito sui social, nel mese di agosto. Oggi questa notizia che arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno.