Cristiano Iovino presunto amante di Ilary Blasi scappa via dall’Italia. Ha paura, non vive più

Avrebbe paura di girare per le strade di Roma Cristiano Iovino, l'uomo indicato come l'amante di Ilary Blasi...

Sarebbe stata la sorella di Cristiano Iovino a raccontare sulle pagine del settimanale DiPiù come il ragazzo, dopo che il suo nome è stato accostato a quello di Ilary Blasi, ha dovuto cambiare radicalmente tutte le sue abitudini. La sorella del giovane personal trainer, che secondo molti giornali sarebbe stato uno dei flirt milanesi di Ilary Blasi, l’ultimo probabilmente in ordine di tempo, racconta, come la vita di Iovino sia cambiata radicalmente, tanto da spingerlo a stare molto di più all’estero. Paura di essere fotografato, braccato dai giornalisti ( lo avevamo visto anche in una puntata de Non è l’Arena, quando un giornalista aveva cercato di chiedergli un commento su questa storia). Iovino aveva fatto sapere che tutte le voci circolate su questa storia non erano vere ma a quanto pare, le sue parole non erano bastate a salvarlo dal gossip. La sorella del giovane racconta di una persona impaurita, che ha deciso di allontanarsi per un po’ per evitare di finire in un tritacarne nel quale non ha nessuno motivo per esserci.

Parla la sorella di Cristiano Iovino

“A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più” queste le parole della sorella del personal trainer sulla rivista. Nessuna ripercussione invece sul lavoro, dove continua per la sua strada di successo nel mondo del fitness.

Cristiano Iovino avrebbe raccontato a sua sorella che andare in giro per Roma è diventato pericoloso, che la città sarebbe piena di matti ( si riferisce forse al fatto che molti romani in questa storia, hanno preso le parti di Francesco Totti). E poi la donna ha aggiunto: “A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero.”