Stefano de Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt? Scoop e dettagli

C'è stata davvero una storia tra Stefano de Martino e Antonella Fiordelisi? Le ultime news

Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP 7 si sta facendo conoscere come persona, raccontando anche della sua storia e delle sue esperienze. Ma al grande pubblico, soprattutto quello che la segue sui social, è nota anche per le sue frequentazioni con personaggi molto noti e poi per le sue storie d’amore con altri volti conosciuti ( come ad esempio Francesco Chiofalo). Nelle ultime ore la vippona si sta mettendo in gioco nella casa, essendo l’unica che si è schierata dalla parte di Marco Bellavia e il pubblico la sta apprezzando moltissimo. Probabilmente però, dopo lo scoop che è stato lanciato ieri, Signorini potrebbe chiederle conto di una presunta relazione che la vippona avrebbe avuto con Stefano de Martino. Sarà vero? A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica che ha fornito anche dei dettagli sul flirt nato tra i due prima che il conduttore tornasse insieme a Belen Rodriguez.

C’è stato davvero un flirt tra Antonella e Stefano de Martino?

Sui social di Alessandro Rosica si legge: “Il belloccio napoletano ha corteggiato “per qualche mese” la gieffina Antonella Fiordelisi, che alla fine, ha ceduto alle tentazioni. ” E ancora: “La frequentazione super riservata “molto focosa” c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi.“

Una frequentazione che poi però si è interrotta anche perchè Stefano è tornato con la sua ex moglie. Rosica rivela: “I due ad oggi sono rimasti molto amici, tanto da aver ricevuto anche un grandissimo augurio “dovuto al recente ingresso nel Grande Fratello VIP” di Antonella Fiordelisi, inoltre non si seguono più sui social, proprio per mantenere la dovuta riservatezza. Cosa ne penserà la Gelosissima ed agguerritissima Belen Rodriguez?”. Vedremo se ad Alfonso Signorini questo gossip interesserà…