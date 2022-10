Federica Panicucci non si sposa più: salta il matrimonio con Marco Bacini?

Aveva detto che si sarebbe sposata il 2022 ma Federica Panicucci è in imbarazzo, non sa che dire

Quando si sposa Federica Panicucci? E’ da tempo che parla di matrimonio con il suo compagno e il 2022 doveva essere il loro anno. Attimi di imbarazzo per Federica Panicucci, non ha una risposta ben precisa sul matrimonio saltato o solo rimandato con Marco Bacini. E’ Silvia Toffanin a Verissimo ad avere fatto la domanda capace di fare arrossire la Panicucci. Per la coppia il matrimonio sembrava dovesse arrivare da un momento all’altro, come per molte coppie però il covid ha rimandato tutto. Doveva essere il 2022 l’anno del loro sì ma non ci sarà. Manca troppo poco al termine dell’anno e non c’è ancora una data di nozze. Alla domanda della Toffanin lei appare infastidita, dice che c’è tempo e che il 2022 non è ancora finito poi ammette che mancano pochi mesi al 31 dicembre e alla fine il matrimonio è saltato. Un momento d’oro per Mattino 5 ma non per il matrimonio della Panicucci.

Silvia Toffanin mette in imbarazzo Federica Panicucci sulla data del matrimonio

“Si sono sposati tutti e manchi solo tu” fa notare la conduttrice di Verissimo ma la conduttrice di Mattino 5 pensa di chiudere subito l’argomento: “Ma non vedi che tutti si lasciano e noi no non ci lasciamo”. Sono sempre una coppia innamorata ma niente nozze o forse Federica non vuole parlarne. Tergiversa e quando la Toffanin incalza ribadisce ciò che dice sempre: che Silvia sarà la prima a conoscere la data non appena la decideranno.

L’imbarazzo è evidente, non c’è una data, forse non c’è più nemmeno l’intenzione di sposarsi. Impossibile far dire altro alla Panicucci. C’è stato un periodo in cui la coppia non appariva più come prima sui social ma adesso stanno recuperando con i loro selfie perfetti. Se sono rose Federica Panicucci lo dirà a tutti ma per il momento no.