Viaggio alle Maldive amaro per Federica Panicucci: rimasta senza nulla

Federica Panicucci racconta sui social la disavventura vissuta appena arrivata alle Maldive con il suo Marco Bacini

Qualche settimana fa i fan di Federica Panicucci avevano notato l’assenza di Marco Bacini dai profilo social della conduttrice ( e quindi anche dalla sua vita privata). Niente di preoccupante, la Panicucci si è presa dei giorni di relax da passare con i suoi figli per poi essere pronta a fare un viaggio tutto romantico con il suo compagno. Peccato però che le cose non siano andate nel verso giusto. La conduttrice di Mattino 5 ha mostrato ai suoi follower le bellissime immagini dalle Maldive, posto del cuore nel quale è tornata appunto con Marco. Purtroppo però, lei e Bacini hanno vissuto qualche ora di preoccupazione in quanto le valigie, non sono arrivate insieme a loro a destinazione. Federica Panicucci, dopo qualche ora di assenza dai social, ha deciso di tornare, sfoderando il suo miglior sorriso, per raccontare la piccola disavventura che lei e Marco Bacini avevano vissuto.

Viaggio alle Maldive amaro per Federica Panicucci: lo sfogo social

“Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10. Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2” ha spiegato poche ore fa la conduttrice sulla sua pagina instagram.

E ancora: “Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stato con quella, praticamente.”

La Panicucci però ha anche rassicurato tutto spiegando che questa vicenda ha avuto il lieto fine visto che la valigia è arrivata a destinazione e lei e Marco sono quindi pronti per godersi questa vacanza in relax e pace nello splendido mare delle Maldive.