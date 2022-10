Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta svelano come sarà la casa dei loro sogni

E' la nuova casa di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, enorme, bellissima, dove cresceranno il loro piccolino

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta posano davanti alla loro casa, la nuova casa. E’ tutto ancora in costruzione, ci vorrà un bel po’ di tempo prima che sia finita, prima di trasferirsi ma intanto mostrano le basi su cui costruiranno tutto. Dalla nascita del figlio tutto è cambiato, anzi era già tutto in trasformazione quando Giulia Pauselli ha scoperto di essere incinta. “Un figlio e una casa dove farlo crescere” ha commentato la ballerina che su Instagram mostra le foto, mostra le storie che raccontano della sua nuova vita. Sono foto dolcissime della coppia perché adesso Giulia ha due persone da amare alla follia: Marcello Sacchetta e il piccolo Romeo Maria. Il ballerino e coreografo è felice almeno quanto lei, insieme stanno realizzando sogni che non pensavano di avere.

La nuova casa di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

“Chiunque ad un certo punto della vita mette su casa. La parte difficile è costruire una casa del cuore. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare – scrive dolcissima la ballerina di Amici – Un posto dove crescere una famiglia con amore, un posto non per trovare riparo dal freddo ma un angolino tutto nostro da cui ammirare il cambiamento delle stagioni; un posto non semplicemente dove far passare il tempo, ma dove provare gioia per il resto della vita”. Quanto amore nelle sue parole.

Giulia Pauselli non ha nascosto nulla della dolce attesa, del parto, dei momenti complicati vissuti all’inizio, la disperazione di non poter più ballare.

Poi è arrivata la consapevolezza che potesse solo andare meglio perché alla base di tutto c’è l’amore. E’ entusiasta la Pauselli, già si immagina nella nuova casa, mostra i vari piani, le stanze, ciò che pensa vada sistemato in un angolo piuttosto che in un altro. Intanto, ha ricominciato ad allenarsi tra mille pause che il suo piccolino le impone ma tutto sa di felicità.