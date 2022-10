Elodie e Andrea Iannone fanno il grande passo e dichiarano il loro amore

Dolcissimi Elodie e Andrea Iannone dichiarano il loro amore, lo annunciano da Madrid per la gioia dei social

Elodie e Andrea Iannone sono fidanzati, l’annuncio è ufficiale, la coppia ha fatto il grande passo postando le prime storie che parlano d’amore. Elodie e Iannone insieme non è certo una novità, la cantante si era già sbilanciata ma aveva anche confidato che era troppo presto per parlare di una storia d’amore, che si stavano conoscendo, che tutto era nato in estate. Qualche mese è passato e adesso Andrea Iannone ed Elodie non si nascondono più, anche se in realtà non l’hanno mai fatto. La prima foto di coppia, il primo dolce video insieme. Lo sguardo innamorato di Elodie, lui che la coccola dolcissimo, sono felici e si vede. Sono a Madrid, a cena con altre persone, la cantante sorride, smorfie e tenerezze e poi la decisione di pubblicare tutto.

Elodie e Andrea Iannone insieme a Madrid

Non è più un semplice flirt perché da questo momento per tutti sono una vera coppia. E’ evidente che Iannone le abbia fatto dimenticare Marracash, altrimenti la sua ombra sarebbe sempre presente tra i due. Poco prima di incontrare il pilota l’artista aveva confessato in un’intervista che non avrebbe mai amato nessun altro uomo come il suo ex compagno.

A Verissimo però ha anche dichiarato che Andrea è una bella persona, un bravo corteggiatore, un uomo sincero. Tra Elodie e Marracash è però rimasto un legame forte, una relazione che lei ha cercato di spiegare e che il rapper ha confermato: “Il rapporto esiste ancora ma la nostra non è una relazione come si intende là fuori”.

Intanto, è dalla città spagnola che arrivano le mute dichiarazioni d’amore. Anche nel passato di Iannone ci sono ex fidanzate famose, prima tra tutte Belen Rodriguez, ben più breve la storia d’amore con Giulia De Lellis. Speriamo che la nuova coppia abbia trovato la vera felicità in amore.