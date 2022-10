L’avvocato di Ilary Blasi: “La notizia dell’investigatore privato è falsa”

Un altro triste retroscena nella separazione tra Ilary Blasi e Totti: l'investigatore privato ha mentito. Tutto nella lettera dell'avvocato della conduttrice

C’è un altro triste retroscena che riguarda la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti: la conduttrice non ha mai assunto un investigatore privato. Quindi, Ezio Denti ha inventato tutto? E’ l’avvocato di Ilary Blasi a replica all’intervista dell’investigatore pubblicata sulla rivista Nuovo. Il legale si rivolge a Dagospia con una lettera molto chiara: la notizia dell’investigatore privato è falsa. Ed è davvero triste che intorno alla già difficile fine del matrimonio di Ilary e Francesco Totti si aggiungano anche altre persone. Denti con dovizia di particolari ha raccontato anche quanto aveva ricevuto dalla Blasi, le tante ore di lavoro, le varie scoperte, addirittura il famoso messaggio che l’ex calciatore aveva trovato sul cellulare di Ilary. Tutto falso e il legale della conduttrice lo precisa nella lettera inviata a Dago.

La lettera dell’avvocato di Ilary Blasi

L’abbiamo letta tutti l’intervista che Nuovo riporta questa settimana ma la smentita del legale della Blasi annulla tutto. A pubblicare la lettera è Dagospia, è quindi una rettifica a quanto riportato da tutti ieri.

“Caro Dago, in nome e per conto della Signora Ilary Blasi, ti indico quanto segue” è l’avvocato Alessandro Simeone a scrivere. “Quest’oggi hai ripubblicato l’intervista che risulta rilasciata dal Signor Ezio Denti al settimanale “Nuovo”, nella quale si afferma che la mia assistita lo avrebbe ingaggiato, nel mese di aprile 2022, per effettuare indagini sul Signor Francesco Totti. La notizia è semplicemente falsa”. Basterebbe già questo ma il legale precisa che Ilary Balsi non ha mai avuto alcun rapporto con il Denti.

“Ilary Blasi, infatti non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”.

La lettera prosegue: “Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda. Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione, da valere anche come rettifica”.