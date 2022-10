Stefano De Martino e Belen scappano a Londra per amore

E' Belen a mostrare la sua fuga con Stefano De Martino a Londra, non resiste e svela tutto

E’ stato un meraviglioso buongiorno stamattina per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E’ lei a mostrare sui social dove si trovano in queste ore, dove trascorreranno il loro fine settimana speciale. Stefano e Belen sono a Londra e più di tutto sono felici. Lì nessuno può fermarli mentre passeggiano e mentre fanno acquisti o si fermano per una pausa golosa. Non ci sono paparazzi in giro, forse, ma più di tutto c’è la loro voglia di ritagliarsi un pezzetto di vita importante, momenti dedicati solo a loro due. E’ uno dei segreti per una coppia felice, staccare da tutto e tutti per una fuga d’amore. Stefano De Martino e Belen questa volta hanno scelto Londra, si sono concessi un viaggio di coppia non così distante da casa, per avere più tempo per rilassarsi e coccolarsi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez nel loro terzo e ultimo ritorno di fiamma

Non ci sarà un’altra possibilità perché sono certi che questa volta non ci saranno colpi di testa o altro e la loro storia durerà per sempre. Santiago va a scuola, Luna Marì ha la tata e i nonni con cui trascorrere le sue giornate e in questi due giorni la coppia non ha impegni di lavoro. Tutto perfetto per godersi ogni istante di una vacanza semplice ma distante da tutti.

La tenda si apre, il panorama non è di quelli che incantano, la meraviglia è tutta nella loro stanza d’albergo. Belen mostra la colazione stile inglese, poi non resiste e mostra il letto matrimoniale, ci sono anche i fiori che Stefano ha messo lì per lei, tra le lenzuola bianche.

Dopo la colazione un po’ pesantina è il momento di andare in giro e in vacanza la comodità è tutto. Gli outfit sono simili, le sneakers non mancano e anche il brand di Belen è in vacanza con loro a Londra. Tutto perfetto.