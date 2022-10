Riccardo Scamarcio è tornato dall’ex moglie dopo l’addio a Benedetta Porcaroli?

Riccardo Scamarcio è tornato con l'ex moglie, con la madre di sua figlia? Cosa è successo con Benedetta Porcaroli?

Che succede nella vita di Riccardo Scamarcio, davvero è tornato con l’ex moglie? E’ Dagospia a raccontare i nuovi pettegolezzi nella vita dell’attore pugliese. Non c’è niente di ufficiale, come sempre Scamarcio non gradisce l’intrusione nella sua vita privata ma lo avevamo lasciato fidanzato con Benedetta Porcaroli. Di recente la giovane attrice aveva lasciato intendere che non era un buon periodo con lui, sembrava fossero ormai al capolinea. Niente è stato confermato ma adesso arriva la notizia che Riccardo Scamarcio sarebbe tornato dalla ex moglie, da Angharad Wood. In base a quanto riporta Dagosoia la trama sembra quella di un film ma si parla solo e soltanto d’amore, forse in questo caso anche di perdono.

Riccardo Scamarcio è tornato dalla madre di sua figlia

Sono solo indiscrezioni ma il riavvicinamento tra i due ex sembra reale; la coppia ha una bimba piccola. “Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli” se davvero è accaduto Scamarcio è rimasto single per un tempo brevissimo.

Riccardo non si è mai sbottonato sulla sua vita privata, non ha detto niente sulla fine della lunga storia d’amore con Valeria Golino, poi è stato pizzicato mentre passeggiava con sua moglie e la loro bimba, sempre senza dichiarare nulla. All’attore non piace che gli altri si interessino alla sua vita al di fuori dal set ma circa un anno fa ha lasciato Angharad Wood per la giovane collega conosciuta sul set del film La Scuola Cattolica. Si sono amati tantissimo ma sempre lontani da tutto e tutti. Adesso sembra sia finita, sembra che lui abbia fatto un passo indietro verso la sua ex moglie. Chissà se prima o poi uno di loro dirà qualcosa in più, davvero difficile accada.