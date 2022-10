Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo una coppia ma con una regola precisa

E' Michelle Hunziker che ha fatto il primo passo ma Tomaso Trussardi ha imposto una regola

Come si vociferava da un po’ di tempo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme o almeno questo è quanto riporta la rivista Chi aggiungendo le foto della nuova felicità. Sono le foto scattate il giorno del compleanno di Sole, la prima figlia di Michelle e Tomaso Trussardi, sono immagini così belle che sembra ovvio che la coppia sia di nuovo innamorata e non solo mamma e papà della festeggiata. Il settimanale di Alfonso Signorini racconta che è stata Michelle Hunziker a fare il primo passo e che lui in un primo momento non voleva saperne, poi messaggio dopo messaggio l’amore è scoppiato di nuovo. C’è però una regola ben precisa e questa volta sembra sia Tomaso Trussardi ad imporre dei limiti.

La richiesta di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi questa settimana sono al centro dell’attenzione, la rivista Chi sceglie le foto della festa di compleanno di Sole, quelle condivise sui social ma aggiunge anche altri scatti.

A gennaio scorso il comunicato stampo che annunciava la separazione, poi abbiamo visto la Hunziker sul palco con Eros Ramazzotti e il gossip che pensava che lei sarebbe tornata al suo primo amore, con il papà di Aurora. In estate la passione scoppiata con Giovanni Angiolini in Sardegna. Adesso c’è un passo indietro ma Tomaso avrebbe fatto una richiesta precisa, avrebbe imposto dei limiti: “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste tv, niente immagini di famiglie allargate per rappresentare un surreale ‘volemose bene. Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori la casa” sarà vero?

Di certo se è tutto vero questo è stato il regalo più bello per le loro figlie, per Sole che ha appena compiuto 9 anni, lo scorso 10 ottobre. Tutti restano in silenzio, i diretti interessati non confermano e non smentiscono ma sono in tanti a fare il tifo per la 45enne e il 39enne, in un periodo in cui molti si dicono addio loro fanno come Belen e Stefano e tornano insieme per amore.