Diletta Leotta ha lasciato Giacomo Cavalli per Loris Karius?

Che succede tra Diletta Leotta e Los Karius e che fine ha fatto Giacomo Cavalli?

C’è una nuova coppia nel mondo del calcio, è il gossip che ne parla ma Diletta Leotta e Lors Karius non dicono nulla. E’ una presunta coppia ma è la rivista Gente che lancia l’indiscrezione e parla di quanto la conduttrice di Dazn e il portiere tedesco sarebbero vicini. Ma Diletta Leotta non era fidanzata con Giacomo Cavalli? Forse è finita ancora prima che arrivasse un annuncio ufficiale. In realtà la Leotta e Cavalli sono stati beccati tante volte insieme ma sono anche sempre stati attenti a non mostrare molto; difficile fossero solo amici ma intanto anche questo sembra un amore già archiviato. I più attenti notano che Loris Karius abbia qualcosa di molto simile a Can Yaman. Con l’attore turco e Diletta le riviste di gossip hanno riempito pagine ma senza capire fine in fondo se tra loro fosse tutto reale o vera finzione. Adesso è il momento della nuova coppia, a dir poco bellissima.

Diletta Leotta e Lors Karius stanno insieme?

Karius sogna l’Italia, dicono che non sia solo per una nuova maglia ma anche per amore. Da dove nasca questo dolce pettegolezzo non è ancora ben chiaro ma il gossip parla di una relazione già iniziata tra la giornalista sportiva e il portiere del Newcastle United.

C’è chi pensa che l’addio a Giacomo Cavalli sia avvenuto proprio per lasciare spazio ad un flirt con il bel calciatore. Non c’è pace per Diletta Leotta che ha però imparato a tacere, a non dire molto della sua vita privata lasciando che ognuno faccia il proprio mestiere. Dicono che lei sia attualmente molto impegnata nello studio dell’inglese, soprattutto per amore. Non può essere questo l’indizio giusto. Inoltre, Giacomo Cavalli era presente anche al recente matrimonio del fratello di Diletta. Possibile che dopo le presentazioni ufficiali sia già finita? Le uniche due storie importanti di cui la Leotta ha sempre parlato sono quella con Daniele Scardina e la ben più breve con Can Yaman.