Il padre di Shakira sta male, Piquè corre da lei

Gerard Piquè torna da Shakira: il padre della cantante sta male, è il nonno dei suoi figli

La notizia del padre di Shakira che sta di nuovo male ed è ricoverato ha fatto correre subito Gerard Piquè dalla madre dei suoi figli. Una separazione traumatica per la coppia ma in base a quanto riporta la testata spagnola E News sembra che Shakira e Piquè continuino ad essere in contatto non solo per amore dei loro figli. Sembra che il calciatore sia corso dall’ex compagna non appena ha saputo delle condizioni di salute del padre, il nonno dei suoi bambini. Nonostante tutto sia così complicato per loro due, nonostante tutto il gossip e il dolore che hanno tirato fuori Piquè non ci avrebbe pensato nemmeno un attimo correndo a consolare Shakira.

Il ricovero del padre di Shakira ha forse agitato Gerard Piquè

“Dopo la terribile rottura tra la coppia, tutto sembra indicare che Piqué e Shakira continuino a prendersi cura l’uno dell’altra” questo riporta la testata spagnola. William Mebarak Chadid, il padre della cantante, nonno dei figli di Piquè e Shakira, è stato di recente ricoverato in una clinica privata di Barcellona, le sue condizioni si sono aggravate. Un momento difficile per Shakira che si è sempre presa cura del padre. La scorsa estate, proprio mentre l’artista viveva la separazione da Gerard, l’uomo aveva avuto un incidente subendo un trauma cranico. In quella occasione le foto dell’ambulanza sotto casa di Shakira fecero spettegolare chi pensava che lei avesse avuto una crisi a causa del calciatore.

La recente uscita del brano Monotonia potrebbe avere riavvicinato almeno in parte l’ex coppia. La cantante colombiana canta “Mi hai lasciata a causa del tuo narcisismo… Non è stata colpa tua, né mia, è stata colpa della monotonia”. Nel videoclip a Shakira viene tolto il petto dal cuore, immagini che rendono l’idea del dolore ma che devono avere impressionato anche Gerard Piquè, forse.