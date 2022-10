Le parole di Michelle Hunziker sulla fine e sul ritorno con Tomaso Trussardi

Per la prima volta Michelle Hunziker parla del ritorno con Tomaso Trussardi o forse solo della fine del loro matrimonio

E’ al settimanale tedesco Bunte che Michelle Hunziker ha raccontato qualcosa in più della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e forse anche del loro ritorno in coppia. A dire il vero non è molto chiaro se Michelle e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. La showgirl e conduttrice confida che in amore può accadere anche l’impossibile, che qualcosa le è sfuggito nel suo matrimonio, che bisogna sempre fare qualcosa di buono nella vita di coppia, ogni giorno, mai dare nulla e nessuno per scontato. Non si capisce però fino in fondo se Michelle Hunziker abbia intenzione di confermare il ritorno con Tomaso Trussardi o il definitivo addio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci stanno riprovando?

Li abbiamo visti sorridenti uno accanto all’altra al recente compleanno della figlia Sole ma anche in una foto in un ristorante dove forse erano soli. A Bunte Michelle ha confidato: “Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può succedere – aggiungendo – Io ho 45 anni, e so che il bianco e nero non esiste. Mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio perché altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga… nella vita di coppia ogni giorno devi fare qualcosa di buono senza dare nulla per scontato”.

Tomaso Trussardi resta in silenzio, le foto mostrano la serenità e la gioia di entrambi quando sono insieme ma il gossip riferisce che l’imprenditore forse ha un interesse per una ex dama di Uomini e Donne. Michelle Hunziker ha chiuso da tempo la storia con Giovanni Angiolini, forse pronta a recuperare quello che gli era sfuggito nel matrimonio con Tomaso o forse no.

Quello che ruotano intorno a Tomaso e Michelle sono solo indiscrezioni ma l’intervista al settimanale tedesco della Hunziker lascia aperta ogni possibilità: tutto è possibile, in amore anche l’impossibile.