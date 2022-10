Berlusconi annuncia la nascita dell’ultimo nipote, il gossip svela il nome

Silvio Berlusconi nonno per la 17esima volta, annuncia la nascita del secondo figlio del suo Luigi

L’annuncio è di Silvio Berlusconi, il nonno che orgoglioso ha parlato in Senato della nascita del secondo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, il suo 17esimo nipote. Una famiglia sempre più numerosa e la gioia del fiocco azzurro è stata condivisa da tutti. L’ultimo figlio del Cavaliere è diventato papà per la seconda volta, la coppia non ha perso tempo, a due anni dal matrimonio è nato il secondo figlio. Nel 2021 la nascita di Emanuele Silvio e Berlusconi non ha resistito e nel suo intervento al Senato ha condiviso la notizia: “Sono felice di essere qua ma sono felice anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva”.

Come si chiama l’ultimo nipote di Silvio Berlusconi?

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli come sempre restano lontani dalle telecamere, dai social, ancora meno dal gossip. Anche la seconda gravidanza come la prima l’hanno vissuta senza commentare nulla. Ieri però il gossip aveva annunciato che la nascita del bebè era vicino pubblicando le foto col pancione della Fumagalli.

Nessuno della famiglia ha svelato il nome scelto per il bambino ma il sito Whoopse suppone che il piccolo Berlusconi si chiami Tommaso Fabio e che proprio come la scelta di Emanuele Silvio il secondo nome è in questo caso un omaggio al papà di Federica.

Ben 17 nipoti per Silvio Berlusconi dai suoi 5 figli Marina, Pieri Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Il cavaliere è molto legata alla famiglia e soprattutto ai nipoti. Un po’ di tempo fa ha commentato su Twitter: “Ogni volta che ricevo l’abbraccio dei miei nipoti è una giornata meravigliosa” e più volte in passato ha condiviso foto circondato dai bambini. E’ anche bisnonno, la primogenita di Pier Silvio Berlusconi, Lucrezia nata da una relazione d’amore precedente a quella con Silvia Toffanin, è già diventata mamma di una bimba.