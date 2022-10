Totti pronto al grande passo con Noemi fa una richiesta ad Ilary Blasi

Davvero Francesco Totti ha fatto questa richiesta a Ilary Blasi per amore di Noemi Bocchi?

E’ la rivista Nuovo a riportare l’ultimo pettegolezzo che riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi e questa volta c’è Noemi Bocchi al centro, anzi in primo piano. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti racconta che Totti è pronto al grande passo, vuole sposare la sua nuova compagna ma per farlo ha fatto una richiesta all’ex moglie. Per sposare Noemi Bocchi l’ex calciatore ha ovviamente bisogno del divorzio e avrebbe quindi chiesto a Ilary Blasi di sistemare tutto il più velocemente possibile, quindi un divorzio veloce, per amore. L’indiscrezione se è vera fa riflettere: in così poco tempo Totti dimentica una storia d’amore di 20 anni con la madre dei suoi figli ed è già pronto alle nuove nozze? Ci crediamo poco ma il gossip ne parla e intanto la conduttrice tace, anzi agisce.

Ilary Blasi accontenterà Totti?

L’ultimo numero di Nuovo dedica un altro pezzetto al matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Ilary Blasi sceglie la linea del silenzio, ma il suo ex marito sta pensando seriamente di rifarsi una vita sposando Noemi Bocchi…”. Il magazine ricorda che c’è un anello importante sulle mani di Francesco e Noemi e rivela quello che sarebbe già un sogno per la nuova coppia.

Intanto, l’ex capitano della Roma ha restituito le famose borse griffatissime alla conduttrice ma lei si tiene i preziosi Rolex. Sembra anche che Ilary abbia deciso di non restare lontana dalla tv, di rinunciare all’anno di riposo che aveva previsto; sarà invece già in primavera di nuovo in onda con L’Isola dei famosi.

I progetti tra Totti e la Bocchi però sembrano davvero importanti, “di un certo spessore”. Francesco Totti vuole rifarsi una vita, non desidera perdere tempo, evidentemente così felice da rischiare tutto. Riuscirà ad ottenere in breve tempo il divorzio dall’ex moglie? Ci crediamo poco.