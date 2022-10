Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme in montagna nel loro posto del cuore?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi erano davvero insieme in montagna nel loro posto del cuore?

Si continua a parlare di ritorno di coppia per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e questo fine settimana appena trascorso c’è altro da aggiungere alla loro storia. Sembra fossero insieme in montagna, come un po’ di tempo fa di nuovo in coppia sulle Dolomiti. Nessuno dei due ha pubblicato foto insieme, hanno cercato di fare attenzione ma è Michelle Hunziker che non ha resistito e ha mostrato il suo fine settimana a San Cassiano. Vacanze di famiglia, vacanze di coppia o solo un’invenzione del gossip? Sembra sia tutto vero, non è chiaro se con Michelle e Tomaso ci fossero anche le bambine Sole e Celeste ma forse sì. In più c’è l’imprenditore che infastidito ha respinto con forza il pettegolezzo di Amedeo Venza che lo voleva interessato a un’ex dama di Uomini e Donne.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano

E’ in Alta Badia che sono tornati per qualche giorno, per far battere forte di nuovo i loro cuori. Entrambi adorano la montagna e la Hunziker commenta che è tornata a respirare.

Tante volte in passato abbiamo ammirato le loro foto sulle Dolomite tra passeggiate, foto divertenti, giochi con le figlie e buon cibo. E’ il loro angolo preferito, è il loro modo per dimenticare tutto e tutti e rilassarsi. Poi ci sono quei due bicchieroni di birra, li mostra Michelle Hunziker e il numero due finalmente torna nella sua vita, perché è tornato Tomaso.

Altro indizio lo regala al gossip l’hotel Fanes di San Cassiano che tagga Trussardi e così dimostra che Michelle e Tomaso erano nella stessa zona nello stesso momento. Troppo per essere un puro caso. Sembra non abbiano però intenzione di dire altro, hanno ovviamente bisogno di tempo, la cronaca rosa continua a parlare di entrambi, da sempre, non li ha mai mollati un attimo ma non diranno nulla, non per il momento.