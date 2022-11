Laetitia Casta e Louis Garrel, la fuga a Roma è senza la famiglia allargata

Una fuga romantica per Laetitiza Casta e Louis Garrel che hanno lasciato a casa tutta la famiglia allargata

Laetitia Casta e Louis Garrel sono una coppia che è impossibile non notare per le strade di Roma. Si sono concessi una fuga d’amore nella capitale italiana lasciando a casa i cinque figli. Una famiglia allargata con il loro piccolino che è nato a marzo del 2021, il dolce Azel, ma Laetitia Casta è anche mamma di Sahteene che ha 21 anni ed è nata dal legame con Stephane Sednaoui, Orlando che ha 16 anni e Athena che ne ha 13, nati dalla lunga storia d’amore con Stefano Accorsi. Anche Stefano Accorsi ha a sua volta avuto altri figli dall’attuale moglie. Inoltre, Louis Garrel è padre anche di Oumy che ha 14 anni, adottato insieme all’ex Valeria Bruni Tedeschi. Davvero una famiglia allargata per la modella e attrice che pe runa volta è scappata con il suoi Louis e si è lasciata corteggiare. E’ il settimanale Gente che pubblica le foto della coppia, anche del siparietto tra baci appassionati e tenerezze, sono innamoratissimi e si vede, lasciano che si veda.

Louis Garrel a Roma per la Festa del Cinema

39 anni lui, 44 anni lei e una nuova luna di miele nella città eterna, una fuga romantica per gli sposini ma abbinata a motivi di lavoro per Louis Garrel. Una fuga per niente breve osservando il relax che si è concessa la Casta. Non solo romantiche passeggiate per la coppia ma una vera vacanza piena di relax. Hanno preso in affitto una casa in centro, totale relax lontani da sguardi indiscreti, ma per le vie di Roma tutti li hanno riconosciuti, soprattutto i paparazzi.

Laetitia Casta meravigliosa in tenuta sportiva e in bici, è andata a fare la spesa scegliendo un locale bio, lui invece indaffarato con gli impegni di lavoro l’ha poi raggiunta in taxi.

Di sera ristorante per due e cena romantica poi una passeggiata fino all’appartamento mano nella mano. Non si annoiano e si vede, bellissimi, pronti a tornare dalla loro famiglia allargata.