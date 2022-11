Gessica Notaro si sposa. La proposta di matrimonio di Filippo Bologni è sul campo

Emozione immensa per Gessica Notaro che ha visto Filippo Bologni inginocchiarsi sul campo di gara e farle la dolce proposta di matrimonio

Ognuno sceglie dove e come fare la proposta di matrimonio e Gessica Notaro ha subito detto di sì a Filippo Bologni. Emozioni fortissime per Gessica Notaro che a pochi minuti dall’inizio del Gran Premio ha visto il suo compagno inginocchiarsi e tirare fuori la scatolina con l’anello. “Vuoi sposarmi?” e Gessica visibilmente emozionata ha detto sì e continua a ripetere sì. L’atleta ha scelto il campo gara di Fieracavalli, ha scelto di dichiarare davanti a tutti il suo amore per sempre. I cavalli li hanno uniti e continuano a farlo. Filippo Bologni plurimedagliato, scelto tra i cavalieri azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli di Goteborg del 2021, si è inginocchiato poco prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition.

Gessica Notaro il suo sì a Filippo Bologni

“Sì, sì, sì e ancora sì” adesso sono promessi sposi. Per loro un amore arrivato anche per curare le ferite. Si sono incontrati e innamorati a Verona, proprio in occasione della manifestazione. La passione per l’equitazione ma più di tutto è stato lui a farla rimontare in sella, anche con un occhio coperto. L’amore le ha fatto superare tutto, Bologni le ha insegnato che i limiti sono tutti nella nostra testa.

“Ho iniziato a saltare e nel giro di un anno sono arrivata a saltare un metro e venti. Lui mi ha aperto un mondo” ha confidato Gessica Notaro in un’intervista al settimanale Chi. Dopo il primo bacio erano già del tutto consapevoli che sarebbero rimasti insieme per sempre, perfetti l’altra.

Nel 2017 la Notaro subì l’aggressione dell’ex fidanzato, sfregiata al colto con l’acido. Dieci anni prima era stata eletta Miss Romagna. E’ riuscita ad imporsi nella vita che desiderava e anche in amore ha capito che se è vero non fa male.