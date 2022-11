Belen e Stefano De Martino a tavola riuniscono la famiglia ma manca qualcuno

Un bel pranzo con la famiglia, la domenica di Belen e Stefano è in colina ma manca qualcuno

Una foto di famiglia, uno scatto da pubblicare sui social, è la domenica di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia ha riunito a tavola la famiglia ma manca qualcuno. I Rodriguez si sono ritrovati tutti insieme, come non capitava da tempo. Per impegni di lavoro, per le vacanze o qualche veloce ricovero in ospedale non è sempre semplice per la famiglia di Belen Rodriguez ritrovarsi tutti insieme e infatti mancavano due persone importanti. Belen scatta la foto, lei c’è, Stefano è a capotavola, mancano Veronica Cozzani e il piccolo Santiago. Vedendo la foto sui social la madre di Belen ha subito sottolineato che lei e il nipote non erano presenti mostrando che erano impegnati in una gita, loro due insieme.

Belen e Stefano a pranzo in collina con tutta la famiglia

Sembra che il tempo e le due separazione tra Stefano e Belen non siano mai passate o non ci siano mai state, li ritroviamo tutti insieme, a tavola c’è tutto il clan Rodriguez. Ci sono i promessi sposi, Cecilia e Ignazio Moser, al settimo cielo. Ci sono anche Jeremias Rodriguez e la bellissima fidanzata napoletana, Deborah Togni. Anche papà Gustavo Rodriguez è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale ad Halloween; lui come sempre quando c’è si occupa della piccola di casa, di Luna Marì.

Una gita sulle colline del Piemonte tra buon vino e ottimi cibo, una passeggiata in mezzo ai poderi e gli spazi sono silenziosi, meravigliosi. I Rodriguez hanno imparato a godersi momenti speciali come questi. Sollevano i calici e brindano alla nuova armonia, alla famiglia che sono riusciti a riunire, questa volta per sempre. Tra i Rodriguez e Stefano De Martino in passato non sono mancati i momenti di tensione ma oggi è tutto superato, oggi è di nuovo amore ma più forte e maturo.