Francesco Totti festeggia il compleanno del figlio con Noemi Bocchi

Cristian Totti ha festeggiato il compleanno con papà Francesco e Noemi Bocchi, unica assente Ilary Blasi

Festa per i 17 anni per Cristian Totti e il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha festeggiato in un ristorante al mare, a Santa Severa, col papà, le sorelle e Noemi Bocchi. Con loro tanti altri amici ma ovviamente non poteva esserci Ilary Blasi. Per l’ex coppia la guerra è ancora in corso, la famiglia è allargata ma non del tutto. Il ristorante è ancora una volta quello tanto caro all’ex calciatore della Roma, quello in cui la famiglia Totti si è ritrovata tante volte, adesso lui continua a frequentare quel locale dove si sente a casa ma accanto ha la sua nuova compagna. Noemi Bocchi sorridente, vestita di nero, sempre accanto all’ex capitano. Un’altra giornata speciale che dimostra come i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi vivano con estrema serenità la nuova vita del padre, la nuova famiglia.

Da Ilary Blasi solo auguri social per suo figlio

Chissà se un giorno riusciranno a festeggiare tutti insieme ma questa volta il primogenito di Ilary e Francesco ha festeggiato il suo compleanno col papà mentre Ilary Blasi ha dedicato a suo figlio più post tra le storie di Instagram. Dalla conduttrice gli auguri più dolci con una foto di oggi e la frase: “Auguri amore mio”, poi lo scatto col pancione, lei giovanissima e così felice di diventare mamma.

C’erano tutti alla festa di compleanno di Cristian Totti, tranne lei, Ilary. La felicità del gruppo è evidente ma non mancano nemmeno i paparazzi. Per spegnere le candeline un enorme tiramisù, lo stesso dolce del compleanno di Francesco. E’ la pagina Instagram del ristorante che ha pubblicato foto e video mentre tutti correvano allo stadio per il derby della Roma.

Chissà se anche Ilary Blasi farà in modo di mostrare come e quando ha festeggiato o festeggerà il compleanno del suo Cristian.