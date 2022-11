Ilary Blasi racconta tutta la verità sul presunto flirt con Edmondo

Con l'ironia che la contraddistingue, Ilary Blasi si mostra a cena con Edmondo, l'uomo con cui avrebbe una storia...

Come fa spesso è la stessa Ilary Blasi a usare i social per smentire o confermare le notizie che la riguardano. E l’ironia non manca anche questa volta. Qualche giorno fa infatti, la conduttrice era stata paparazzata a cena con un uomo, e su Diva e donna, erano state pubblicate le foto di quello che poteva essere un incontro romantico. Un possibile flirt per la conduttrice, dopo la fine della sua storia con Francesco Totti. Ma come era prevedibile non c’era nulla di cui parlare e ieri sera, nelle sue storie social, la conduttrice si è mostrata nuovamente al fianco di questo misterioso uomo, ancora una volta a cena con lui…

Ilary Blasi infatti ieri sera era a cena con un noto immobiliarista, Edmondo Israilovici. Tra i due però, non ci sarebbe nulla, anzi. la conduttrice ha approfittato della visibilità che anche i giornali hanno dato a Edmondo, per lanciare un appello, visto che al momento è libero e su piazza e forse chi sa, tra le sue follower potrebbe essercene qualcuna interessata!

“Che cosa si prova a finire sulle copertine delle riviste di cronaca rosa?” ha detto la conduttrice mostrando sui social il volto del povero Edmondo che si è ritrovato travolto dal gossip, senza neppure volerlo!

Su Diva e Donna le foto della cena di Ilary ed Edmondo

L’ironia di Ilary Blasi sui social

«È stato dipinto sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo», dice su Instagram, Ilary Blasi, a cena accanto a quello che tutti hanno etichettato come il suo nuovo flirt. «Edmondo, detto Mondo… hanno detto che tira un’aria di flirt, secondo me tira solo un’ariaccia e basta» ha commentato Ilary scoppiando poi in una grossa risata. «Mondo, Mondo ma rimorchi di più adesso o ti ho bruciato?» chiede al suo amico che si presta al gioco e risponde: «Bruciato tutto». «Da quant’è che ci conosciamo Mondo?» e lui scherzando dice «Da una settimana» ma in realtà, pare che i due si conoscano da una vita, almeno da 15 anni. Insomma nessun flirt, solo un amico di vecchia data con il quale Ilary Blasi è uscita a cena e non da sola, tra l’altro.