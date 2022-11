Ilary Blasi pizzicata con un cavaliere, è la prima volta dopo Totti

E' Diva e Donna a pubblicare le foto di Ilary Blasi con un altro uomo, è uscita con lui e i paparazzi l'hanno beccata

Anche Ilary Blasi finisce con un altro sulle riviste di gossip. E’ la prima volta che accade dopo l’addio a Francesco Totti. In questi mesi dopo l’annuncio della separazione sono stati tanti i pettegolezzi su Ilary Blasi e i presunti tradimenti ma niente di concreto, solo chiacchiere, mai una testimonianza diretta o una foto. Questa volta Diva e Donna pubblica le foto di Ilary Blasi in compagnia di un nuovo cavaliere, si parla di una presunta frequentazione e si scopre che lui si chiama Edoardo e che è molto distante dal mondo dello spettacolo. Mentre Francesco Totti cerca casa con Noemi Bocchi e le loro bambine, pronto a procedere a grandi passi verso la sua nuova vita e la sua nuova famiglia allargata, Ilary Blasi viene beccata con un immobiliarista.

Chi è l’uomo accanto ad Ilary Blasi

Edoardo professione immobiliarista, non si sa altro. Le foto della serata ci sono, Ilary ed Edoardo sono anche vicini ma non sembrano soli, non è di certo una cena romantica ma l’uscita in gruppo potrebbe nascondere ciò di cui adesso la cronaca rosa spettegola.

Totti non ha più nulla da nascondere, del passato dell’ex coppia forse non sapremo mai la verità ma nel presente dell’ex calciatore c’è una nuova importante storia d’amore con Noemi Bocchi. Ilary Blasi invece non ha mai dato modo né indizi per far pensare che anche lei abbia un nuovo compagno. Adesso spunta Edoardo ma potrebbe una semplice paparazzata e lui potrebbe essere un amico o addirittura un conoscente. Ovviamente il dubbio adesso c’è e i paparazzi sono pronti a scoprire altro o forse sarà la conduttrice Mediaset a smentire presto.

“E’ uscita con un uomo” spettegola Diva e Donna ma è davvero un indizio di poco conto. Su Diva e Donna in edicola questa settimana tutti gli scatti della presunta frequentazione, simpatia o chissà cosa.