Luca Vezil l’ex di Valentina Ferragni ha già un’altra? Arrivano foto e indiscrezioni

Luca Vezil ha già una nuova fidanzata? La rivista Chi pubblica le loro foto insieme

Luca Vezil e Valentina Ferragni non sono solo ex ma ormai lontani e del tutto disinteressati. Colpa anche della nuova ragazza, forse già nuova fidanzata che appare accanto al modello? I soliti pettegoli e bene informati dicono che forse Luca Vezil scriveva già alla nuova ragazza quando ancora era il compagno della Ferragni. Dicono che lei sia stato uno dei motivi che ha portato alla rottura della storica coppia. Tra Valentina e Luca è finita a metà ottobre, o almeno quello il momento in cui hanno deciso di ufficializzare l’addio. Fino a poche settimane prima dichiaravano il loro meraviglioso amore, poi cosa è successo? A meno di un mese arrivano le foto della presunta nuova coppia, di Luca Vezil paparazzato con una ragazza misteriosa.

Luca Vezil beccato da Chi con la nuova fidanzata

La notte di Halloween i paparazzi hanno beccato Luca Vezil, lui sembra avere già voltato pagina. Valentina Ferragni invece ripete che per lei non c’è nessun nuovo flirt, forse nemmeno l’intenzione di innamorarsi dopo una storia d’amore così lunga e importante. Il gossip aveva immaginato una storia con un attore di 10 anni più giovane ma è tutto falso.

Il suo ex fidanzato beve un drink in strada con una bellissima ragazza, la serata sembra romantica nonostante sia la notte di Halloween. Luca vestito da ladro, lei da studentessa sexy. Intanto, la Ferragni era a Palazzo Parigi per un’altra festa di Halloween, tema popstar.

Niente di strano, se una storia d’amore finisce ne può iniziare un’altra anche dopo poche settimane ma il pettegolezzo c’è, perché Luca Vezil sembra scrivesse alla ragazza misteriosa già prima di mettere fine al suo rapporto con Valentina Ferragni. La verità come sempre la conoscono solo i diretti interessati e chissà se anche Luca e Valentina prima o poi riusciranno a chiarirsi e tornare indietro.