Benedetta Parodi e Fabio Caressa svelano il loro patto del pigiama per un matrimonio perfetto

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno più di un segreto per un matrimonio perfetto, uno è il patto del pigiama

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da 23 anni, un matrimonio che ha i suoi segreti, le regole che hanno sempre avuto perché fosse un’unione perfetta. Si amano è ovvio ma se non c’è cura per l’altro non basta e Benedetta Parodi e Fabio Caressa al Corriere della Sera svelano che hanno un patto, è il patto del pigiama, ma anche il patto della tuta e non è l’unico perché senza bisogno di dirlo hanno adottato comportamenti che rendono serena la loro vita di coppia. Benedetta Parodi è sempre in gran forma, nonostante la sua passione per la cucina, il suo lavoro, fa da sempre tanto sport, mangia ma poi si mette anche a dieta. E’ bellissima anche in tuta ma c’è sempre quel patto tra lei e il marito.

Fabio Caressa racconta del patto del pigiama e della tuta

“Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra” l’ironia non manca mai ma c’è molto di più ed è sempre Caressa a raccontare.

“Il segreto è accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori. Le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola diventa un mostro. In questo, io sono cintura nera” quindi ben più di un segreto. Consigli che altre coppie potrebbero copiare.

Per Benedetta e Fabio che sono personaggi famosi c’è anche un’altra regola, questa la racconta la Parodi: “Tenerci l’un l’altro coi piedi per terra: l’abbiamo fatto dopo i suoi Mondiali o quando, per me, dopo aver lasciato la conduzione di Studio Aperto, è arrivato il successo di Cotto e Mangiato” quindi la loro parola chiave è “sgasati”, niente divismo per entrambi e se uno ci prova l’altro lo tira giù.