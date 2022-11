Beatrice Valli incinta del quarto figlio: “Non è colpa del lattosio” ma le sue parole preoccupano

Beatrice Valli è incinta ma l'annuncio del quarto figlio fa preoccupare i fan

I Vallini si preparano a diventare sei, Beatrice Valli è incinta del quarto figlio, Marco Fantini sarà papà per la terza volta. L’influencer sarà anche intollerante al lattosio ma non era certo questo il motivo del suo pancino ormai troppo evidente. Per settimane Beatrice Valli ha parlato di gonfiore, non di gravidanza. In molti non le hanno creduto e avevano ragione: “Presto in SEI” e in effetti il pancione che ha mostrato nel suo annuncio di famiglia è già un gran pancione. Tutti felice e la Valli che esplode in un: “Questa volta non è colpa del lattosio” poi si giustifica e spiega che aspettava il momento giusto per dirlo. Tutto doveva andare in base ai tempi giusti ma se poi indossi un abito aderente è semplice intuire una dolce attesa.

Beatrice Valli annuncia la quarta gravidanza

“Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare” lo ammette ma poi dice altro. “Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”.

Poi termina l’annuncio con parole che preoccupano: “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”. C’è stato qualche problema, i primi mesi sono stati complicati? Di certo lo dirà lei.

Anche sua sorella, Ludovica Valli, che è in dolce attesa, aveva mantenuto il segreto dicendo che lei non sapeva niente, che se sua sorella diceva che era il lattosio era magari così, in caso contrario non poteva che essere felice per lei. Beatrice Valli non aveva detto della gravidanza nemmeno alle sue sorelle?

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno insieme dal 2014, dalla dolce scelta a Uomini e Donne. Lei era già mamma di Alessandro, con Marco ha costruito una famiglia che appare perfetta con le piccole Azzurra, Bianca e adesso con un altro bebè da coccolare.