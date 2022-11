Dopo anni Belen e Stefano cantano di nuovo insieme, la stessa canzone

Belen e Stefano cantano insieme, è la stessa canzone di anni fa

Belen e Stefano parlano in tv del loro amore così grande da potere anche scherzare sulla terza separazione, certi che non accadrà. Ad Ilaria D’Amico Stefano De Martino ha spiegato che per il momento non pensa ad avere un altro figlio perché la loro è già una famiglia allargata e al momento non è il caso di allargarla ancora con l’arrivo di un altro bebè. Belen Rodriguez a Maurizio Costanzo ha raccontato l’intenzione della coppia di andare in Argentina il prossimo agosto, un viaggio importante per lei. Per dare la buonanotte a tutti ieri sera la showgirl ha pubblicato un audio, è lei che canta accompagnata alla chitarra da suo marito. In sottofondo si sente la vocina della piccola Luna. Una registrazione tenerissima che Belen ha voluto condividere con un commento e una domanda.

Belen: “Impariamo a gestire le cose”

La Rodriguez pubblica il duetto con Stefano De Martino: “Noi che improvvisiamo. De Martino alla chitarra e Belen alla voce” scrive.

E’ una follower a riaccendere un ricordo che emoziona Belen. “La prima volta che l’hai cantata con Stefano Santiago era nato da poco e vi guardava con gli occhi spalancati” commenta a fan che segue evidentemente da sempre la coppia. Belen si emoziona e risponde: “Siiii mi hai fatto ricordare una cosa bellissima”.

In tanti chiedono a Belen di avere la versione originale della canzone, lei ride, è quella la versione originale. Non ci sono le immagini, solo audio, chitarra, voce e la piccola Luna. E’ un momento magico per la coppia.

“Penso significhi che quando finisce l’euforia dei primi tempi, inizia la consapevolezza di un sentimento più maturo….per me, ahime’, non è stato mai così, dovevo sentire la ” pazzia” di un sentire forse adolescenziale sempre…ho ancora spazio per imparare, si spera” è uno dei tanti commenti apprezzati anche da Belen.