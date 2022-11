Beatrice Valli svela il nome del quarto figlio: sarà maschio o femmina?

Beatrice Valli risponde alle domande delle fan e svela il nome per il maschio, la preferenza per la femmina

Beatrice Valli incinta del quarto figlio non vedeva l’ora di rispondere alle domande delle fan. Dopo avere annunciato la quarta gravidanza oggi ha svelato il nome scelto per il figlio. Beatrice Valli non nasconde il desiderio di avere un figlio maschio ed è infatti al nome maschile che pensa dando la sua risposta. In realtà non sa ancora se arriverà la terza bimba o il secondo maschietto, in ogni caso ha già i suoi nomi anche per una bimba. E’ alla 17esma settimana, anzi 16 più 5 giorni per la precisione, questa volta un’app l’aiuta nel contare il tempo che manca per la data del parto.

La data del parto per il quarto figlio di Beatrice Valli

E’ il 20 aprile la data del parto, Beatrice Valli però spera arrivi prima, anche la 39esima per lei andrebbe bene. Sorride e dice di meritarsi qualche giorno di anticipo per il quarto figlio. Beatrice Valli e Marco Fantini adorano avere una famiglia numerosa ma l’influencer ammette che è lei che desidera avere altri figli, che per suo marito andava bene anche così con tre bambini. Lei invece dopo il quarto potrebbe pensare anche al quinto, soprattutto se dovesse nascere un’altra femmina.

Sembra non avere dubbi sul nome maschile, vorrebbe si chiamasse Edoardo ma Marco non è molto d’accordo, trova che sia un nome classico che si sente troppo spesso in giro. E’ per questo che invece piace a lei, perché un nome che ci sarà sempre.

Se invece nascerà una bimba la Valli ricorda che a lei piacciono i colori e che dopo Bianca e Azzurra potrebbe arrivare Celeste. Si ferma un attimo e ride da sola, sarebbe un trio un po’ troppo particolare, magari potrebbe scegliere un altro colore.

Intanto, fa i conti con la nausea e il vomito, tutte le mattine, superato il terzo mese di gravidanza ancora ha gli stessi problemi, spera passi presto perché complica tutto, si sente spossata.