Samuel Peron, il dolore provato quando è nato suo figlio

Quando è nato suo figlio Samuel Peron ha provato anche un dolore immenso

C’è un dolore che farà sempre parte della vita di Samuel Peron e il ballerino lo ha avvertito forte anche il giorno che è nato suo figlio. Quando è nato il suo piccolo Leonardo Samuel Peron era l’uomo più felice ma in quel momento ha anche pensato a sua madre. Non ha fatto in tempo a vederla nonna, è volata via prima di potere gioire con lui e la sua Tania. Era malata la mamma di Samuel Peron, l’unica consolazione è quella di avere fatto in tempo a dirle che sarebbe arrivato un nipotino. E’ tra le pagine della rivista Di Più che Peron racconta il dolce evento, è diventato padre poche settimane fa, ma non può nascondere il dispiacere per l’assenza della madre. L’ha portata via una malattia contro cui ha combattuto ma alla fine ha perso.

Samuel Peron ricorda la sua mamma che accarezzava la pancia di Tania

E’ quello l’unico contatto che ha avuto con suo nipote. C’è purtroppo il rimpianto di non averla vista nonna, di non avere realizzato il suo desiderio di stringere suo figlio tra le braccia. “Ho pensato a lei con il rimpianto di non averla vista diventare nonna. Purtroppo ha fatto a malapena in tempo a sapere che Tania era incinta e accarezzare la sua pancia”.

Sua madre gli ha insegnato tante cose, le stesse che trasmetterà a suo figlio Leonardo, valori, consigli e quella capacità di non guardarsi indietro provando dolore. “Cercherò di trasmettere a mio figlio i valori e i consigli che ho avuto da mia mamma ma anche da mio papà”.

Samuel Peron e Tania Bambaci vogliono sposarsi ma Leonardo è ancora piccolo, attendano che cresca un po’ prima di pensare alla data. Il maestro di ballo non ha dubbi, Tania è la donna della sua vita, si sono conosciuti nove anni fa, hanno superato le loro crisi e staranno insieme per sempre.