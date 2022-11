Parole al miele di Belen per Cecilia e Ignazio: “Sarete dei genitori stupendi”

Sono piene d'amore le parole di Belen Rodriguez per Cecilia e Ignazio Moser che presto diventeranno marito e moglie

Nella puntata di Verissimo in onda il 20 novembre 2022, ci sono stati anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per la prima volta in tv dopo che il bel modello ha fatto alla sua Cechu la proposta di matrimonio. Non c’è ancora una data ma papà Francesco Moser ha ricordato che a settembre si vendemmia, Belen ha chiesto di non scegliere l’estate perchè si muore di caldo, per cui possiamo pensare che sarà in primavera o magai a ottobre del prossimo anno? Non è dato sapere per il momento. Ma in ogni caso, sono tutti molto felici di sapere che dopo 5 anni d’amore, Ignazio e Cecilia stiano per diventare marito e moglie. Non poteva quindi mancare anche il video messaggio di Belen Rodriguez, che non vede l’ora di diventare zia e si è già anche candidata per essere la testimone nel giorno delle nozze.

Il dolce messaggio di Belen a Cecilia e Ignazio

Belen, che conosce bene tutti i momenti di crisi e gli ostacoli che sua sorella e Ignazio hanno superato, ha fatto notare che la cosa più bella della loro coppia è il fatto che siano veri e che ogni giorno si scelgano per quello che sono. Parole dolcissime quelle della sorella di Cecilia per la coppia: “Sono contenta, siete una coppia reale e vera. Siete passati dai momenti no, ma vi siete scelti nel tempo ed è per questo che sono contenta. Siete rimasti uniti, sono felice che sposi ‘Nacho’, ha un cuore enorme e ha grandi principi. Non vedo l’ora di diventare zia, quindi datevi da fare”. La Rodriguez quindi dà la sua benedizione a questo matrimonio e non vede l’ora di festeggiare, di scegliere l’abito insieme a Cecilia e di guardarla mentre giura amore eterno all’uomo della sua vita.

Non ci resta che attendere la data di questo matrimonio perchè anche noi non vediamo l’ora di ammirare gli sposi e tutti gli invitati!