Gli auguri di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli: è la dedica più importante

E' il compleanno di Lorenzo Biagiarelli e la dedica di Selvaggia Lucarelli è piena d'amore

Oggi è il compleanno di Lorenzo Biagiarelli e non potevano mancare gli auguri sui social di Selvaggia Lucarelli. Dopo l’abbraccio di Antonella Clerici che ha di certo emozionato il festeggiato forse lui non ha ancora letto la dichiarazione d’amore della sua compagna. Evidentemente impegnato con le prove di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli non ha avuto tempo di scoprire la dedica più dolce che Selvaggia Lucarelli potesse fargli. Dicono che non ha cuore quando critica e giudica ma per il suo compagno ha parole importanti. Ha scelto una foto con suo padre per raccontare chi è il suo Lorenzo, perché forse non traspare tutto dalla tv. Uno scatto in cui la mano che si appoggia alla spalla di Lorenzo Biagiarelli è quella del suocero, del padre di Selvaggia.

Le parole d’amore di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli

E’ un compleanno che Biagiarelli non festeggerà ballando in pista sabato prossimo ma ha molto di più. “Tu sei questo. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. Sei la spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”. Una dedica importante, una dichiarazione d’amore ma anche la descrizione di chi è per lei Lorenzo, il compagno con cui condivide la sua vita da sette anni e che le ha colorato la casa.

La Lucarelli pubblica un’altra foto del suo compagno, Lorenzo ha in braccio uno dei loro gatti. Non c’è lei negli scatti, lascia tutto lo spazio al suo Lorenzo.

“Io l’anno scorso mi sono bloccata con la macchina nella neve sotto casa di mia mamma mi ha aiutato a tirare fuori la macchina si è bagnato tutti i pantaloni ma non gli importava… pochi lo avrebbero fatto questo di certo” scrive una follower di Selvaggia raccontando di Lorenzo.