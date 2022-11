Il regalo di Selvaggia Lucarelli per il compleanno di Lorenzo Biagiarelli è davvero speciale

Un regalo di compleanno speciale da Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli

Non solo una dedica d’amore importante per Lorenzo Biagiarello, Selvaggia Lucarelli per il compleanno del suo compagno ha scelto un regalo speciale, di certo molto gradito dal festeggiato. E’ Lorenzo Biagiarelli a svelare in serata come sta festeggiando il suo 32esimo compleanno. Niente party, alla coppia non piace la gran confusione, adorano i viaggi in due o in famiglia, e a cena niente di meglio che il lume di candela. E’ infatti una cena il regalo di Selvaggia Lucarelli al suo Lorenzo, una cena speciale, di lusso, in un ristorante stellato di Milano. Biagiarelli non ha potuto che apprezzare e spinto dalla sua fidanzata ha raccontato ai follower la cena romantica.

Il compleanno di Lorenzo Biagiarelli

Non è un periodo facile per Lorenzo Biagiarelli, se molti lo sostengono in tanti lo ricoprono di insulti. Partecipando a Ballando con le Stelle è entrato nella gabbia dei leoni, anche perché è il compagno della giornalista, giudice del dance show. Tantissimi gli auguri ricevuti ieri per la sua giornata e a cena tutto è perfetto. “Amore vuoi raccontare dove ti ho portato a cena per il tuo compleanno?” e Lorenzo entusiasta rivela tutto.

“Mi ha portato da Contraste, ristorante a Milano, di Matias Perdomo. Ha una stella Michelin, ma soprattutto ha un Franciacorta incredibile. Visti gli ultimi tempi io cerco di concentrarmi e godermi il momento. Quindi adesso mi godo questo Franciacorta, un paglierino che tira quasi al dorato. Ha dei riflessi incredibili” estasiato mostra anche l’eleganza del luogo.

Un compleanno speciale per la coppia che si trova ad affrontare un periodo particolare. L’esperienza in due a Ballando con le Stelle, la morte della madre di Selvaggia Lucarelli. Lorenzo Biagiarelli ha confidato che solo adesso capisce la forza della sua compagna che da anni subisce attacchi di ogni tipo.