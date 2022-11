Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini consigliano una vacanza d’amore in Cappadocia

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono appena tornati da una vacanza spettacolare

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini volano con la loro storia d’amore e questo fine settimana sono atterrati in Cappadocia. Sono appena tornati e sui social continuano a mostrare le foto della loro breve vacanza. Un’altra fuga d’amore ma per Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo compagno sembra che questi giorni siano stati davvero speciali. Lei deve avere portato un bel po’ di valigie per contenere tutti gli outfit mostrati nelle foto, ma ha ragione la Gregoraci, una vacanza come questa non si sceglie spesso. Un weekend da sogno alla scoperta dei camini delle fate e di piscine termali di gran lusso. Su Instagram non hanno ancora condiviso una foto insieme ma è evidente che si stiano preparando per la gran presentazione. Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci non si nascondono, pubblicano foto molto simili e lei commenta con dolci faccine.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in Cappadocia

Si taggano, commentano ma non vogliono ancora mostrarsi sui social in coppia anche se la relazione è di dominio pubblico. La vacanza a due in un luogo così insolito parla di una coppia molto affiatata. Tutto deve essere iniziato in estate e dal caldo sono passati al freddo intenso di quello che è considerato un vero museo a cielo aperto, la Cappadocia, in Turchia, il cuore fatato della Turchia. Questo dimostra che per Ely Gregoraci è una vera favola quella che sta vivendo forse per questo lei e Fratini hanno scelto un luogo incantato. “Tessuti, colori ed usanze .. cose particolari, uniche nel loro genere… qui si conclude il mio weekend in Cappadocia ! Non ha deluso le mie aspettative! Super consigliato , la vostra Eli” la showgirl e conduttrice calabrese consiglia a tutti di non perdere una vacanza come quella che ha appena vissuto con il suo fidanzato.



Chissà se anche a Flavio Briatore piacciono luigi così magici dove fuggire per amore.