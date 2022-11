Sophie Codegoni è incinta: “Voi credete nel destino?

Sophie Codegoni è incinta, è lei a dare l'annuncio pubblicando il video con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è incinta, lo annuncia al mondo intero pubblicando un dolce video che si apre con la sua mano e quella di Alessandro Basciano, insieme stringono tra le dita l’ecografia del loro primo figlio. Primo figlio per Sophie Codegoni che ha solo 22 anni, secondo figlio per Alessandro Basciano, diventato padre nel 2016 di Nicolò, nato dal legame con l’ex fidanzata Clementina Deriu. Tutti felici per il dolce annuncio? Per il momento sì e la più felice di tutti è Sophie che pensa non solo a come sarà il suo bambino ma anche al destino. Scrive: “E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita”. E’ più che altro una dichiarazione d’amore a Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in attesa di un figlio

“Mille avversità.. mille ostacoli.. sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione – è sempre la Codegoni a scrivere – quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare – poi conclude al plurale – E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”.

E’ ancora troppo presto per sapere se avranno una figlia o un figlio ma intanto dolcissimi e innamorati Sophie e Alessandro chiamano il loro bebè puntino. “Ti amiamo puntino (si..ci piace chiamarti così)”.

Tantissimi gli auguri che in pochi minuti la coppia sta ricevendo sui social, sono soprattutto gli ex vipponi che hanno visto nascere il loro amore e gli amici più cari. I follower, i fan, adesso non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio dei prossimi mesi. Sarà un Natale speciale per la coppia.