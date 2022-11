Pamela Prati pronta a fare sul serio con Marco Bellavia: “Uomo d’altri tempi”

Pamela Prati racconta come procede la sua conoscenza con Marco Bellavia

Non hanno ancora avuto modo di iniziare questa frequentazione ma fanno sapere che hanno tutte le intenzioni di conoscersi meglio. Parliamo di Marco Bellavia e Pamela Prati. L’ex conduttore di Bim Bum Bam si era già sbilanciato parecchio anche a Verissimo, parlando della Prati e dicendo a Silvia Toffanin di considerarsi già impegnato, aveva infatti detto di avere il cuore occupato…E oggi dalla rivista Chi parla Pamela Prati. La soubrette ha spiegato che lei e Marco a causa del covid che l’ha costretta a un isolamento forzato, non hanno avuto modo di conoscersi bene e di vedersi ma che lo faranno . Marco comunque le è stato molto vicino anche se impossibilitato a vederla. Le ha fatto delle lunghe telefonate, le ha mandato dei messaggi e anche dei fiori bellissimi, oltre a stupirla con dei regali per il suo compleanno. Definisce Marco Bellavia un uomo “d’altri tempi” ed è felice di aver avuto modo di conoscerlo e di poter continuare anche fuori questa frequentazione. Pamela del resto è sicura che Marco l’abbia capita anche perchè lei nella casa non ha usato filtri, è quello che è per cui Bellavia sa già di che pasta è fatta.

Marco Bellavia e Pamela Prati: è amore?

“Stiamo cercando di conoscerci meglio, in maniera sana, pulita, pura” ha detto Pamela Prati nella sua intervista per la rivista Chi. “Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato” ha raccontato la Prati parlando anche del passato e di quante cose possono avere in comune lei e Marco. La Prati ha anche spiegato che al momento non sa se questa cosa che è nata, si può definire una amicizia, qualcosa di speciale, un amore. Hanno l’età giusta per fare delle valutazioni e per comprendere come si evolverà il rapporto. Di una cosa è certa Pamela: sta vivendo di nuovo un bellissimo momento ed è felice di sentirsi finalmente come un diamante che è tornato a brillare, anche grazie a Marco che le sta vicino e la comprende.