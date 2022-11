Totti pronto a sistemare tutto con Ilary Blasi ma il prezzo è altissimo

Totti fa un passo indietro, sembra pronto a sistemare tutto con Ilary Blasi ma a caro prezzo

Mentre girano ovunque le foto di Ilary Blasi e il nuovo presunto amore gira anche voce che Francesco Totti vogli sistemare tutto con l’ex moglie. E’ il Corriere della Sera a riportare le ultime notizie sulla separazione, sul divorzio che ha sorpreso tutti e che a Totti costerà moltissimo. Sembra infatti che la separazione si stia avviando verso un accordo consensuale, che l’ex calciatore abbia ceduto e compreso qual è la strada giusta per sistemare tutto, soprattutto per il bene dei figli. Inutile continuare a farsi la guerra, dopo l’annuncio dell’addio subito dopo la fine dell’ultima Isola dei famosi, è il momento di risolvere un po’ di problemi. Di certo i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sono migliorati, in pratica sembra che non si rivolgano mai la parola. Sono i legali che stanno lavorando ma è Totti che avrebbe detto una cosa importante per mettere fine a tutto.

Totti sistema tutto con Ilary Blasi?

Sul quotidiano si legge: “A confermare l’ipotesi sarebbe stato lo stesso Totti qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma”. Totti avrebbe risposto a una battuta dei compagni: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”.

Sembra quindi che tutto potrebbe sistemarsi per tutti in breve tempo, che magari sarà un Natale dolce per tutti. Totti ha la sua nuova vita, la sua nuova compagna, prima di tutto il legame con i figli. Ilary Blasi al momento sembra felice tra le braccia di un imprenditore tedesco con cui è stata paparazzata da Chi a Zurigo. Mancano solo gli accordi economici, la divisione del patrimonio. Di certo non vedremo mai la loro famiglia allargata, tutto è finito nel peggiore dei modi anche se adesso Totti sembra volere mettere un po’ tutto in ordine.