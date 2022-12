Alessandro Vicinanza a Verissimo parla della sua malattia: “Otto mesi in ospedale”

A Verissimo Alessandro Vicinanza parla della sua malattia e dei mesi passati in ospedale

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 4 dicembre 2022, anche Alessandro Vicinanza e Ida Platano. La coppia ha lasciato da poche settimane Uomini e Donne, decidendo di vivere la relazione lontano dalle telecamere del programma di Maria de Filippi. A quasi un mese da quella decisione, Alessandro e Ida sono stati ospiti di Verissimo e hanno parlato di questa storia d’amore che procede a gonfie vele. Nell’intervista poi, il Vicinanza, ha raccontato anche di alcuni problemi di salute che ha avuto; una malattia con la quale convive da quando ha 16 anni e per la quale, fa sempre dei controlli. Silvia Toffanin ha chiesto quindi come sta ora…

Alessandro Vicinanza a Verissimo parla della sua malattia

Nello studio di Canale 5, il Vicinanza si è aperto, raccontando anche di questa malattia ( i fan di Uomini e Donne probabilmente ne erano a conoscenza visto che l’ex cavaliere del trono over, ne aveva parlato anche sul Magazine del programma di Maria de Filippi. Alessandro è comunque sereno e ha spiegato: “Sono spesso sotto controllo con le analisi devo tenere le mie emozioni sotto controllo, mi è stata diagnosticata una malattia cronica autoimmune che colpisce le piastrine nel sangue quando ero più piccolo“.

Ha passato otto mesi in ospedale, la prima volta “è scoppiata a 16 anni e poi di nuovo 7 anni fa, devo dire la verità sotto un periodo di forte stress. Era una storia d’amore che si chiudeva dopo tanti anni, sono stato un bel po’ in ospedale, in un reparto delicato dove ho lasciato un pezzo del mio cuore”. Quell’esperienza ad Alessandro lo ha cambiato molto: “Ho visto la sofferenza vera, io so che la mia malattia non è mortale ma non per tutti è così, in quell’ospedale ho visto la vita sotto altri punti di vista. Io ho un approccio diverso adesso nelle cose, lavorare un po’ meno e prendere i propri spazi perchè la vita è bella e va vissuta”. Oggi comunque Alessandro è sereno e il suo sorriso si accende accanto a Ida, visto il grande amore che prova per lei. Non c’è spazio per le cose brutte.