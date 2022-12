Ida e Alessandro insieme a Verissimo ma c’è anche Riccardo Guarnieri. Le parole della dama

Ida Platano e Alessandro sono stati ospiti di Verissimo. Impossibile non parlare di Riccardo dopo le domande di Silvia Toffanin

Nella puntata di Verissimo in onda il 4 dicembre 2022, Silvia Toffanin ha accolto Ida Platano e si è detta felicissima di poter ospitare la dama del trono over di Uomini e Donne. Del resto Verissimo è uno dei pochi format che può dare spazio ai personaggi “defilippiani” per precisa scelta di Maria. Oggi quindi prima intervista televisiva, dopo la decisione di lasciare il programma, per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Si è parlato di come procede questa storia tra Brescia e Salerno ma anche del passato di Ida. Solo pochi mesi fa, Ida era stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare del grande amore che provava ancora per Riccardo e di quella speranza che ha sempre avuto di tornare insieme. Facile quindi prevedere che la Toffanin, le avrebbe chiesto anche un commento sul suo ex. E infatti, il faccione del simpatico Guarnieri, è comparso all’improvviso sullo schermo. La Platano ha quindi provato a spiegare che cosa prova.

Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri anche a Verissimo

La Platano ha spiegato che la storia con Riccardo è stata speciale. Si è trattato di un grande amore, che le ha dato gioie ma anche tanta sofferenza. Oggi però ha voltato pagina ed è felice e serena al fianco di Alessandro Vicinanza. Si sente quindi di dire che quello è un capitolo chiuso della sua vita. “Io non mi sono pentita di aver detto che avrei voluto un figlio da lui. Quello che ho dichiarato in questi 4 anni, anche a maggio, era tutto vero. E’ stato un amore grande, non mi pento di nulla” ha detto Ida. Poi ha commentato anche la reazione di Riccardo alla decisione di lasciare il programma. Silvia Toffanin le ha chiesto se avesse visto la faccia del Guarnieri in quella precisa puntata di Uomini e Donne. Ida quindi ha risposto: “Io ho voltato pagina, adesso il mio presente e Alessandro, per me nel momento del ballo è sparito tutto, c’è solo lui. Io ho guardato tutto da casa, e mi sono davvero emozionata. Io ero così sicura di questa scelta che non ho visto nulla e nessuno. Ho visto le reazioni di tutti da casa” .