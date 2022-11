Ida Platano e Alessandro: amore a gonfie vele con la benedizione di Armando

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza e tra loro, c'è anche Armando...

Settimana scorsa sono andate in onda le ultime puntate di Uomini e Donne con Ida Platano e Alessandro Vicinanza protagonisti. Ebbene si, la coppia ha lasciato il programma di Canale 5 per godersi questo amore di nuovo sbocciato lontano dalle telecamere. Ida e Alessandro sono stati anche ospiti delle nuove registrazioni del programma di Maria de Filippi, confermando che fra loro va tutto nel migliore dei modi. E adesso che sono andate in onda anche le nuove puntate di Uomini e Donne, Ida e Alessandro possono usare i social per raccontare come procede questa storia d’amore. Per il momento, tutto è perfetto. Gite in moto, scampagnate, incontri romantici, cene ! Nelle ultime ore i follower di Ida non hanno potuto fare a meno di notare che la Platano e Alessandro, hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di Armando Incarnato. Il napoletano non sembrava essere molto sicuro dell’interesse da parte di Alessandro per Ida ma a quanto pare, alla fine ha dato la sua benedizione alla coppia appena nata!

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: è amore

Ida e Alessandro nelle ultime ore, hanno mostrato sui social video e scatti della loro vita di coppia. Questo fine settimana lo hanno trascorso al mare, Ida è volata a Salerno da Alessandro e poi c’è stato modo di incontrare anche degli amici. Tra questi Armando che sembra aver messo da parte il suo scetticismo e ha dato la sua benedizione a Ida. Nel corso delle ultime puntate, i rapporti a Uomini e Donne, tra Ida e Armando si erano incrinati. Ma a quanto pare adesso, tutto è tornato come prima. Il bene fraterno che hanno sempre decantato, è tangibile!

Tutto è bene quel che finisce bene insomma! L’amore, trionfa e per ora la previsione di Tina Cipollari non è andata a buon fine: sono passati infatti più di 20 giorni da quando la relazione è iniziata!