Balotelli e Raffaella Fico festeggiano insieme il compleanno della figlia

Un compleanno importante per Mario Balotelli e Raffaella Fico, la loro bambina sta diventando grande

Dieci anni fa nessuno avrebbe mai immaginato di vedere Mario Balotelli e Raffaella Fico festeggiare insieme il compleanno della figlia ma ieri è accaduto. Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico ha infatti compiuto 10 anni, sta crescendo e può contare su entrambi i genitori anche se la sua mamma e il suo papà non li ha mai visti innamorati. L’ex coppia è però felice di come alla fine è riuscita a gestire tutto. Non è stato semplice ma l’amore di un figlio può cambiare tutto e ieri il calciatore e la showgirl si sono ritrovati insieme per la loro bambina. Balotelli ha scelto una foto con la sua piccola vicino alla torta. “Amore della mia vita auguri” scrive lui da papà innamorato. La Fico mostra le immagini della festa e le bellissime foto scattate con Pia.

Mario Balotelli e Raffaella Fico insieme per la figlia

“Auguri cuore mio che tu possa brillare sempre più. A te, che hai reso la mia vita bella da morire… Che la vita ti sorrida sempre così come sorridi tu a lei ogni giorno e ringrazio Dio per avermi dato una figlia incredibile. Sono così orgogliosa di te. Ti amo vita mia. Buon compleanno” sono le parole che Raffaella ha scelto per la sua bambina.

Una festa a tema Stranger Things, ma di certo più tutto alla festeggiata piace vedere i suoi genitori sereni uno accanto all’altra anche se non si amano più, anche se il loro legame è durato davvero poco ma ha fatto nascere lei. E’ l’ex concorrente del Grande Fratello che ha lottato per ottenere questa serenità. Tante volte ha raccontato la sua sofferenza quando era incinta, quando è nata la sua bambina, quando Mario Balotelli non voleva riconoscere la piccola. Un test del Dna e tanto amore per Pia hanno poi risolto tutto.