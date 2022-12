Totti e Noemi Bocchi litigano in pubblico, una coppia come tante

Prima lite in pubblico tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Diva e Donna pubblica le foto

Se una coppia come Francesco Totti e Noemi Bocchi è sempre esposta in pubblico perché di continuo seguita dai paparazzi e dai curiosi, prima o poi scappano anche le foto che mostrano non solo tenerezze. C’è stata una lite in pubblico per Totti e Noemi Bocchi, così riporta la rivista Diva e Donna che pubblica le foto. La coppia è al ristorante, seduta al tavolo, nel locale ci sono anche altre persone ma tra Totti e Noemi la tensione sale. Che succede tra l’ex calciatore della Roma e la sua nuova compagna? Nulla di grave, è la prima lite per il gossip ma chissà quante altre volte avranno già discusso in privato. Non c’è niente di strano, tutte le coppie litigano ma loro sono Francesco Totti e Noemi Bocchi e le loro foto sono ormai ovunque. Sono usciti allo scoperto e hanno già fatto passi importanti per la loro storia. In realtà c’è qualcuno che osservando le foto della coppia non pensa stiano litigando.

Francesco Totti e Noemi Bocchi litigano al ristorante?

I fotografi li beccano spesso al ristorante e se della coppia esistono tante foto piene di tenerezza arrivano anche quelle pubblicate dal settimanale di gossip: “La coppia, seduta ad un tavolo per due, ha lasciato tradire una fortissima tensione” scrive. Sui social c’è però chi nota che non stanno litigando, che lui semplicemente sta descrivendo qualcosa e gesticola con le mani, lei non piange ma si sistema il trucco.

In ogni caso sono una coppia che piace sempre di più a tutti. Noemi e Totti sembra abbiano anche già traslocato nella nuova casa, l’attico preso a Roma poco distante dalla casa della Bocchi. Nulla scalfisce la loro storia d’amore, litigio o meno in pubblico, quando escono dal locale sorridono e scherzano come sempre, felici di tornare a casa insieme.